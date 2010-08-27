Миллер: украинцы смогут получать газ по внутрироссийским ценам

Объединение НАК «Нафтогаз Украина» и ОАО «Газпром» позволит населению Украины получать газ по внутрироссийским ценам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР в эфире телеканала «Вести».

«На перспективу наша точка зрения, точка зрения «Газпрома» сводится к тому, что мы могли бы объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», при этом мы считаем, что это был бы очень важный социальный момент, потому что поставка газа для населения Украины могла бы в этом случае осуществляться, на наш взгляд, по ценам, по которым осуществляется поставка газа для населения России. У нас цена на газ для населения России устанавливается государством, является нерыночной, на сегодняшний день это 1 тис. 880 руб. за тыс. куб. Это чуть больше 60 долл. за тысячу кубометров», - сказал А.МИЛЛЕР.

По его словам, создание совместного предприятия привлекательно для обеих сторон тем, что позволило бы «создать общую российско-украинскую ресурсно-добывающую базу».

«Это стало бы очень важным фактором предсказуемости, надежности, стабильности поставок газа для потребителей Украины», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2010 года в Сочи председатель правительства РФ Владимир ПУТИН предложил Украине объединить ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз».

28 мая по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО А.МИЛЛЕР сообщил, что совместное предприятие «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

20 августа с. г. в Москве начался новый раунд переговоров о создании совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

27 августа Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕР обсудили объекты, которые могут быть внесены «Газпромом» и «Нафтогазом» в совместное предприятие.

Справка УНИАН. В Украине с 1 августа на 50% повышены цены на газ для населения и предприятий теплоэнергетики.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) своими постановлениями от 13 июля 2010 года увеличила на 50% с 1 августа 2010 года отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

Предельный уровень цены на природный газ для предприятий ТКЭ, обеспечивающих население отоплением и горячим водоснабжением, с 1 августа 2010 года вырос на 50% - с 872,78 грн. до 1309,2 грн. за тыс. куб. м (с учетом НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифов на транспортировку и распределение газа).