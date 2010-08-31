Иностранный инвестор ТВі обратится в Еврокомиссию

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не имеет права объявлять новый конкурс на те частоты, которые по решению суда отобраны у “5 канала” и ТВі.

Об этом директор ТВі Николай КНЯЖИЦКИЙ заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Национальный совет не имеет права объявлять новый конкурс. Все, на что имеет право Нацсовет, – это переголосовать результаты того конкурса, который был раньше, среди тех, кто подавал туда заявки”, - сказал он.

Н.КНЯЖИЦКИЙ объяснил, что те люди, которые подавали заявки, оплатили конкурсный сбор, и законность внесения этих средств никто не оспаривал.

Он отметил, что суд не отменил решения Нацсовета об объявлении и проведении конкурса на получение лицензий на телечастоты, а только отменил решение, которое было принято во время этого конкурса.

Н.КНЯЖИЦКИЙ также сообщил, что ТВі будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека, а инвестор телеканала будет обращаться в Еврокомиссию с просьбой защитить его инвестиции, поскольку между Евросоюзом и Украиной действует договор о взаимной защите инвестиций.

“Наш владелец является гражданином Великобритании. Инвестиции к нам идут через Кипр. Поэтому он будет обращаться в Евросоюз с таким письмом. Евросоюз обещал нам в этом случае полную поддержку”, - сказал Н.КНЯЖИЦКИЙ. Он отметил, что события, происходят вокруг лишения частот двух каналов, являются полным беззаконием, которое “видно невооруженным глазом”.

“Если кто-то хочет получить эти частоты, то, говоря простым языком, – это будет попыткой получить награбленное. Эти частоты по закону принадлежат нам”, - заявил он.

Н.КНЯЖИЦКИЙ добавил, что из-за решения суда телеканал ТВі не имеет права вести эфирное вещание вообще нигде в Украине.

“Суд отменил лицензии как на те частоты, которые были приобретены на этом конкурсе, так и на приобретенные во время предыдущего конкурса, которые не имели к этому суду и этому процессу никакого отношения. Но почему-то компании ХОРОШКОВСКОГО в иске это отметили и требовали у нас их забрать вообще без всякой мотивации. Мы будем иметь право вести вещание только на спутнике, в кабельных сетях”, - добавил он.

По словам представителя “5 канала” в суде Татьяны МАЛАШЕНКОВОЙ, позиция телеканалов по этому делу была безукоризненной с правовой точки зрения. “Несмотря на то, что суд должен был создать процесс равенства, процесс состязательности, суд пренебрег указанными правилами судопроизводства и лишил нас возможности доказать указанную правоту”, - сказала она.

Т.МАЛАШЕНКОВА сообщила, что оба канала будут подавать кассационные жалобы после получения полного текста решения суда. “Мы будем надеяться, что Высший административный суд не будет считаться с тем, кто является членами Высшего совета юстиции, кто какие правоохранительные органы возглавляет, и будет подчиняться исключительно букве закона и норме права”, - сказала Т.МАЛАШЕНКОВА.

Она напомнила, что по результатам конкурса канал получил 26 частот – 40% покрытия территории Украины. В связи с тем, что были признании недействительными лицензии именно на эти частоты, “5-й канал” лишается возможности расширить свои телевизионные границы и теряет своих потенциальных зрителей”, - добавила Т.МАЛАШЕНКОВА.

Участники пресс-конференции также сообщили, что оба канала сейчас подсчитывают убытки, нанесенные им в результате судебного решения относительно лишения лицензий на частоты, и будут требовать от государства компенсации.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Окружной административный суд Киева удовлетворил требования группы телеканалов «Интер», который оспаривал решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 года о выделении ТВі и «5 каналу» частот вещания.

ТВі и «5-й канал» обжаловали это решение в Апелляционном административном суде Киева.

Вчера, 30 августа, Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Нацсовета по телерадиовещанию о предоставлении ряда частот телеканалам ТВі и “5-й канал”.

В соответствии с постановлением суда, апелляционный иск телеканалов ТВі и “5-й канал” суд удовлетворил частично. В частности, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение. В соответствие с ним, решение Нацсовета о предоставлении ряда новых частот этим телеканалам признано неправомерным и отменено.

Судья отметил, что это решение апелляционного суда может быть обжаловано в соответствии с законом в Высшем административном суде Украины.

Полный текст постановления суда будет обнародован 3 сентября.