Табачник попенял директорам школ за нарушение прав детей

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК убежден, что отказ руководства школ принимать на обучение детей без медицинских справок, в частности без прохождения вакцинации, является нарушением прав детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам в Киевской области по завершению торжеств по случаю открытия новой общеобразовательной школы в селе Сухолесы Белоцерковского района.

По его словам, такого рода действия со стороны руководства учебных заведений нарушают закон Украины относительно права на образование.

В то же время министр заметил, что родители могли на протяжении каникул позаботиться предварительно, чтобы их ребенок своевременно прошел все необходимые медицинские процедуры.

«Надо просто к ребенку относиться более внимательно», - сказал Д.ТАБАЧНК, заметив в то же время, что подача в школьное заведение медицинской справки продлена до 1 октября.