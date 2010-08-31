Донецкий губернатор: люди добрые, не покупайте гречку для долгоносиков

Председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК призывает не создавать ажиотаж вокруг продуктов питания, так как уверен, что в Украине «пустых прилавков не будет никогда».

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, комментируя ситуацию на продовольственном рынке, которая сложилась с резким ростом спроса на гречневую крупу. «Мы живем не за железным занавесом, и пустых прилавков не будет никогда», - подчеркнул А.БЛИЗНЮК. Он объяснил, что «если наши производители не произведут какого-нибудь товара, его привезут из Европы, но дороже, его привезут из Австралии, но еще дороже».

«Вт это мы должны понимать, поэтому должны производить у себя и гречку в том числе. Но если она не уродила, или не правильно посчитали, плохо сельхозпроизводители сориентировались. И есть спрос, а предложения нет - отсюда эти тенденции», - уточнил А.БЛИЗНЮК. Он заверил, что в вопросе ажиотажного спроса нет никакой политической подоплеки, и попросил население не поддаваться панике, массово не скупать гречку, которая потом от долгого хранения портится и выбрасывается.

«Никакой политической подоплеки в этом искать не надо – гречка как была, так и будет. Другой вопрос – будет собственного производства по такой-то цене, или же привезенная откуда-то по другой цене, однозначно дороже. Вот и все», - сказал губернатор, подчеркнув что «не надо делать ажиотаж, не надо накупать гречки для того, чтобы ее ели долгоносики… а потом ее выкинуть. Это не правильно, не делайте этого, люди добрые».