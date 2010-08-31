РФ требует наказать тех, кто бросал бутылки в ее посольство в Минске

Министерство иностранных дел России настаивает на проведении расследования происшествия возле посольства РФ в Минске.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Отмечается, что вчера вечером на территорию Посольства Российской Федерации в Беларуси неизвестными лицами были брошены две бутылки с зажигательной смесью. По чистой случайности никто из сотрудников российской дипломатической миссии не пострадал.

«Расцениваем данное происшествие как возмутительный акт, за которым просматривается стремление определенных сил попытаться помешать нормальной работе посольства и привнести в двусторонние отношения элементы недоверия и напряженности», - подчеркивается в сообщении.

Российская сторона настаивает на проведении оперативного и тщательного расследования всех обстоятельств данного происшествия, выявлении и наказании организаторов и исполнителей преступления.

«Исходим из того, что со стороны правоохранительных органов Республики Беларусь будут предприняты все необходимые меры для безусловного недопущения подобных акций в будущем», - отмечают в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, в Минске, 30 августа, в 23.00 несколько неизвестных бросили на территорию посольства России в Беларуси две бутылки с зажигательной смесью, одна из которых попала в припаркованный автомобиль. Однако, большого пожара не возникло. В результате нападения никто из сотрудников посольства не пострадал.