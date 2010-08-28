Янукович присвоил трем шахтерам звание Герой Украины

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил трем горнякам звание Герой Украины.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.

В частности Указом №870/2010 звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за героический и многолетний самоотверженный шахтерский труд, достижение высоких производственных показателей в добыче угля присвоено бригадиру горняков очистительного забоя отделенного подразделения "Шахта №81 "Киевская" государственного предприятия "Ровенькиантрацит" (Луганская область) присвоено Игорю ЮРЧЕНКО.

Указом №871/2010 звание Герой Украины за установление выдающегося результата в добыче угля, самоотверженный шахтерский труд и трудовую доблесть присвоено забойщику на отбойных молотках общества "Арендное предприятие "Шахта "Новодзержинская" (Донецкая область) Сергею ШЕМУКУ.

Указом №872/2010 за героический и многолетний самоотверженный шахтерский труд, достижение высоких производственных показателей в добыче угля звание Герой Украины присвоено забойщику на отбойных молотках структурного подразделения "Шахта "Енакиевская" государственного предприятия "Орджоникидзеуголь" (Донецкая область) Ивану ШЕВЧЕНКО.