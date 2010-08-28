Яценюк думает, что Янукович испугался «красной карточки»

Голосование в Верховной Раде за изменения в закон о местных выборах, которые позволят молодым партиям принять в них участие, станет тестом для демократических сил.

Об этом заявил лидер политической партии «Фронт Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Голосование по этому закону будет еще одним тестом: кто стоял за тем, чтобы эта норма (о 365 днях. – УНИАН) вообще прошла и кто был заинтересован в том, чтобы новые политические силы не получили поддержку на местных выборах», - отметил политик.

Он добавил, что важно, каким будет поведение Блока Юлии Тимошенко. «Я был просто удивлен тогда, когда шло голосование за закон о местных выборах (в редакции Партии регионов – УНИАН). БЮТ покинул тогда парламентский зал, фактически рассмотрение этого закона проходило с несколькими десятками депутатов от демократического лагеря от НУ НС», - сказал лидер «Фронта Перемен».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что исключение нормы о том, что к участию в выборах допускаются только местные партийные организации, зарегистрированные не позже чем за 365 дней до дня выборов, будет победой «Фронта Перемен». Он напомнил, что настойчиво боролся за отмену недемократических, неконституционных норм закона, которые лишают украинцев права избирать и быть избранными. В частности, он обратился в Конституционный суд Украины по поводу официального толкования этих норм на предмет соответствия Основному Закону.

Вторым фактором, который побуждал президента изменить закон, по словам лидера «Фронта Перемен», стала крайне негативная международная реакция. «Администрация президента и лично ЯНУКОВИЧ, получили очень четкий сигнал: либо вы измените закон о местных выборах, либо вы имеете шанс впервые за последние 10 лет получить «красную карточку» за то, что в Украине новым президентом и новым парламентом проведены недемократические выборы. Это означает, что максимум, куда мог бы летать президентский самолет, - это на восток. И то не везде», - отметил политик.