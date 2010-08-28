Чорновил предлагает Европе закрыть Хорошковскому «шенген»

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ предлагает демократическим странам Запада применять санкции к лицам, которые причастны к делу о лишении частот и лицензий ТВі и “5 канала”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТВі.

«Я буду лично обращаться и просить, чтобы после дела ЛАНГЕ, после дела каналов ввели запрет на поездки в страны Шенгена для ХОРОШКОВСКОГО персонально» - сказал Т.ЧОРНОВИЛ. «Пусть будет полный запрет на въезд в Шенгенскую зону для ряда судей, которые засветились в этом процессе (дело о лишении лицензий ТВі и 5 канала – УНИАН), для действующих сегодня членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, для чиновников, которые по ЛАНГЕ принимали решение. Сделайте индивидуальные санкции для отдельных чиновников. Чиновник должен почувствовать, что ему будет больно. ХОРОШКОВСКИЙ бизнесмен… поищите его счета в западных банках. Заморозьте эти счета. Он сделал преступление против немецкой демократии, предпримите в отношении него адекватные действия».

Т.ЧОРНОВИЛ, считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «фактически передал власть узкому кругу людей из своего окружения, которые обеспечивают ему спокойствие».

«Плохо то, что этими людьми оказались не АЗАРОВ с КЛЮЕВЫМ, не ЧЕЧЕТОВ, не ЕФРЕМОВ, а такими людьми оказалась та группка, которая уже давно является тем узким сегментом свиты, которая играет короля - это и ЛЁВОЧКИН, это и ФИРТАШ, это и наш «заклятый друг» ХОРОШКОВСКИЙ, который по-моему вводит в стране не «СБУшный», а «КаГеБистский» режим. В суде это очень хорошо видно» - считает Т.ЧОРНОВИЛ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Окружной административный суд Киева удовлетворил требования по иску группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 года о выделении ТВі и «5-у каналу» частот вещания.

Телеканал ТВі обжаловал в Апелляционном административном суде Киева это решение суда.

26 августа в судебном споре между группой компаний «Интер», Национальным советом Украины по вопросам телерадиовещания и «5 каналом», телекомпанией ТВі и другими о законности предоставления последним лицензии на право вещания Киевский апелляционный административный суд во время заседания отказал в удовлетворении всех шести ходатайств, которые были предоставлены суду со стороны получателей лицензии.