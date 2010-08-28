Соболев: Кабмин предлагает обследовать квартиры заявителей на субсидию

Народный депутат от БЮТ, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что правительство предлагает парламенту принять изменения к законодательству, которыми будут ухудшены условия предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом он сказал вчера на пресс-конференции в УНИАН.

С.СОБОЛЕВ утверждает, что проектом закона предусмотрено оформление субсидий только “после обследования квартиры” лица. По его словам, такое “обследование квартиры предусматривает, что в случае, если у вас есть предметы, попадающие под перечень, утвержденный правительством Украины, то вы не имеете права претендовать на эту субсидию, даже если ваши доходы меньше, чем те, которые предусматривают получение субсидии”.

Депутат заявляет, что власть намерена законодательно закрепить “уникальную схему, которая позволит получить субсидии в лучшем случае одному проценту населения Украины”.

С.СОБОЛЕВ убежден, что вопросы, касающиеся получения гражданами субсидий на услуги ЖКХ, должны обсуждаться и приниматься на текущей сессии парламента, а не на внеочередном заседании.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента в понедельник, 30 августа. В соответствии с распоряжением, к рассмотрению по предложениям 174 народных депутатов включены такие вопросы: о проекте закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей»; о проекте закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины» (относительно механизма возвращения сбережений); о выполнении мер социальной защиты населения в связи с формированием тарифов на жилищно-коммунальные услуги.