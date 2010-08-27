Винский предлагает не останавливаться на ликвидации райсоветов в Киеве

Партия «Народная власть» призывает парламент одновременно с ликвидацией районных советов в Киеве ликвидировать районные государственные администрации, а также назначить досрочные выборы городского председателя Киева и депутатов Киевсовета.

Об этом говорится в заявлении партии «Народная власть», распространенном пресс-службой партии в пятницу, 27 августа.

Партия «Народная власть» предостерегает парламент, куда Киевский городской совет обратился с инициативой путем законодательных изменений ликвидировать райсоветы в столице, «от искушения удовлетвориться половинчатым решением, или даже пойти на вариант ликвидации системы местного самоуправления в столице».

«Мы убеждены, что проведение реформы местного самоуправления - одна из самых неотложных политических задач настоящего. Однако данная реформа не имеет права превратиться в чисто механическую ликвидацию районных советов в городах, а тем более в одном отдельно взятом Киеве. Проблема требует комплексного решения», - отмечается в заявлении.

В «Народной власти» убеждены, что «это комплексное решение заключается в полноценной имплементации на всей территории Украины Европейской хартии местного самоуправления, которую Украина ратифицировала еще в 1997 году, но до сих пор в этом направлении ничего не сделала».

«Бесспорно, абсурдно положение, когда, например, интересы общины города Киева сегодня представляют одиннадцать представительских органов – Киевский городской совет и десять районных советов. Потому мы считаем, что в городах с районным делением должен действовать формула «одна община – один представительский орган». И в данном случае этим представительским органом должен быть городской совет. Городской председатель должен избираться непосредственно избирателями соответствующей городской общины, он должен возглавлять соответствующий местный совет и соответствующий исполком совета», - утверждается в документе, имеющийся в распоряжении УНИАН.

В то же время народники отмечают, что, «в соответствии с буквой и духом упомянутой Хартии, вертикаль государственной исполнительной власти не может подменять местное самоуправление, и даже не должна существовать параллельно с ним».

«Поэтому, безусловно, вместе с ликвидацией районных в городах советов должны быть ликвидированы районные государственные администрации и Киевская и Севастопольская городские государственные администрации», - убеждены в «Народной власти». Партия утверждает, что в городах, где нет районных советов, система власти лучше управляема и более понятна людям.

В заявлении отмечается, что «принятие изменений в Закон «О столице Украины – городе-герой Киев», которыми будут ликвидированы районные советы и районные государственные администрации в столице, партия «Народная власть» рассматривает лишь как один из шагов на пути такого реформирования. Следующими шагами должны стать изменения в Конституцию Украины и в Закон «О местном самоуправлении в Украине».

«Партия «Народная власть» четко осознает: пока есть районные в городах государственные администрации, говорить о полноценном местном самоуправлении невозможно», - подчеркивается в документе.

Кроме того, после внесения указанных изменений в закон о столице, партия «Народная власть» считает целесообразным, учитывая новые условия организации власти в столице, провести досрочные выборы городского председателя Киева и депутатов Киевсовета.

«Отношение к реализации Европейской хартии местного самоуправления – это тест на демократию. Жаль, что многие известные политики говорят о мелочах, и не видят главной проблемы. Принципиально важно, чтобы все политические партии четко выразили свое виденье системы местного самоуправления в столице», - сказано в заявлении, подписанном председателем партии «Народная власть» Иосифом Винским.