В Броварах избили соратника Тимошенко
10:46, 27 августа 2010Политика
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Партийные документы не отдал
В Киевской области неизвестные избили председателя Броварской городской организации политической партии «ВО «Батьківщина» Анатолия КРИВОНОСА.
Об этом сообщается на сайте БЮТ.
Инцидент произошел вечером 26 августа. Преступники пытались отобрать партийные документы и печать, которые лежали в сумке у А.КРИВОНОСА. Он постоянно их носил с собой, поскольку боялся ограбления офиса, отметили в БЮТ.
“Несмотря на неравную борьбу, А.КРИВОНОСУ удалось удержать партийные документы. Преступники нанесли ему тяжелые телесные травмы, сейчас он находится в больнице”, - говорится в сообщении.
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