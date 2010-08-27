В Броварах избили соратника Тимошенко

В Киевской области неизвестные избили председателя Броварской городской организации политической партии «ВО «Батьківщина» Анатолия КРИВОНОСА.

Об этом сообщается на сайте БЮТ.

Инцидент произошел вечером 26 августа. Преступники пытались отобрать партийные документы и печать, которые лежали в сумке у А.КРИВОНОСА. Он постоянно их носил с собой, поскольку боялся ограбления офиса, отметили в БЮТ.

“Несмотря на неравную борьбу, А.КРИВОНОСУ удалось удержать партийные документы. Преступники нанесли ему тяжелые телесные травмы, сейчас он находится в больнице”, - говорится в сообщении.