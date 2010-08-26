Андриевский считает, что в Киеве - полный паралич власти

В Киеве царит полный паралич власти, потому совершенно необходимо наводить порядок. Об этом в эфире программы «Час» на «5 канале» заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«Сегодня главное, чтобы в городе была действенная система власти. И ликвидация районных советов – первый шаг к этому. Я убежден, что 750 депутатов для Киева – это слишком много», – отметил депутат.

«Мы должны ясно осознавать, что нам нужно: выборы или перемены? Хотел бы напомнить, что в 2008 году уже состоялись досрочные выборы в Киеве, которые, к величайшему сожалению, ситуацию не изменили», – подчеркнул Дмитрий Андриевский.

По мнению политика, райсоветы нужно ликвидировать и наполнять профессиональным составом районные администрации.

«В Киеве будут сохранены районы, где будут работать исполнительные районные администрации, куда сегодня люди идут за помощью. Они будут принимать реальные решения и нести за них ответственность, а не прятаться за коллективной безответственностью депутатов», – заметил Дмитрий Андриевский.

«Ни в одной столице на территории СНГ нет подобной системы управления, где существовали бы районные советы. Да и в целом по Украине многие города уже отказались от такой практики. Ко мне как к депутату очень многие киевляне обращаются, которые не понимают, чем именно занимаются сотни депутатов, на содержание которых идут десятки миллионов гривен», – подытожил депутат.