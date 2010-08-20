Мэр Мелитополя скончался от травм, полученных в ДТП

В Запорожской областной клинической больнице от травм, полученных в результате ДТП, умер городской голова Мелитополя Дмитрий Сычев.

Официальную информацию в исполкоме обещают предоставить в ближайшее время, сообщают «Мелитопольские ведомости».

Дмитрий Сычев находился в реанимации, врачи оценивали его состояние как «крайне тяжелое». Мэру Мелитополя сделали операцию, но это не спасло его, Дмитрий Сычев скончался от полученных травм.

Авария произошла, напомним в ночь на 4 августа.