Мэр Мелитополя скончался от травм, полученных в ДТП
10:05, 20 августа 2010Политика
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Операция не спасла
В Запорожской областной клинической больнице от травм, полученных в результате ДТП, умер городской голова Мелитополя Дмитрий Сычев.
Официальную информацию в исполкоме обещают предоставить в ближайшее время, сообщают «Мелитопольские ведомости».
Дмитрий Сычев находился в реанимации, врачи оценивали его состояние как «крайне тяжелое». Мэру Мелитополя сделали операцию, но это не спасло его, Дмитрий Сычев скончался от полученных травм.
Авария произошла, напомним в ночь на 4 августа.
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