Financial Times: Застрелен бизнесмен, связанный с премьер-министром

Об убийстве Максима Курочкина сегодня пишет влиятельная британская газета "Financial Times":

"Вчера в Киеве на выходе из зала суда был застрелен российский бизнесмен, который поддерживал премьер-министра Украины в ходе скандальных выборов 2004 года. Незадолго до этого он предупреждал, что есть заказ на его убийство.

Максим Курочкин, авторитетный лидер организованной преступной группировки из Москвы, был арестован по обвинениям в коррупции. Он был застрелен спустя несколько минут после того, как в Киеве судья отклонил его просьбу о выходе под залог – милиция как раз выводила его из зала суда.

Также оказался ранен офицер милиции. Неизвестный убийца скрылся.

На президентских выборах 2004 года Курочкин поддерживал украинского премьер-министра Виктора Януковича. Вчера в суде Курочкин заявил, что готовится его убийство, и попросил о выходе под залог. "Умирать не хочу", – сказал он.

Сделанное ходатайство явно свидетельствовало о неверии Курочкина в способность украинской милиции защитить его – недавно были убиты его телохранители.

Курочкин, по прозвищу Бешеный Макс, был связан с рядом крупных инвестиций на Украине, ему принадлежал ряд шикарных гостиниц и рынок под открытым небом, вокруг которого развернулся конфликт. В ноябре прошлого года Курочкин был арестован в международном аэропорту Киева по обвинениям в вымогательстве.

Суд начался в апреле и приковал к себе значительное внимание из-за связей обвиняемого с Януковичем.

Во время президентских выборов 2004 года Курочкин был директором "Российского клуба" в Киеве, куда входили россияне, поддерживавшие Януковича в борьбе с прозападным Виктором Ющенко.

Ющенко пришел на пост президента в результате "оранжевой революции", когда произошли массовые выступления против сфальсифицированных выборов, где победил Янукович.

Курочкин едва не погиб, когда в ходе выборов 2004 года в результате покушения был взорван его автомобиль.

Лидеры оппозиции поспешили заявить, что данное убийство серьезнейшим образом вредит репутации страны. По их словам, возникают сомнения в способности властей защитить свидетелей и подозреваемых, находящихся в заключении.

"Убийства бизнесменов, сомнительные самоубийства, нераскрытые резонансные преступления дают все основания предполагать, что Украина вернулась к началу девяностых, когда большинство конфликтов в бизнесе решались с помощью оружия", – говорится в заявлении оппозиционного блока Юлии Тимошенко."

Инопресса