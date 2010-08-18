Катеринчук призывает начать голодовку в защиту свободы слова

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС), лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК призывает оппозиционных политиков начать голодовку в защиту свободы слова в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВi, об этом он заявил в эфире телеканала.

«Я предложил бы ЯЦЕНЮКУ, ТИМОШЕНКО, ТЯГНИБОКУ, ГРИЦЕНКО вместе с нами, с Европейской партией, сесть на каналах и начать бессрочную голодовку, а не принимать законы, которые что-то амнистируют. Чтобы что-то амнистировать, нужно признать, что вы что-то делали не так, что вы виноваты», - сказал член Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования случаев цензуры в СМИ.

«Если они не согласятся, мы сами сядем», - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК.