Ежель представил нового командующего Воздушными силами ВСУ

Сегодня в Виннице министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ представил личному составу нового командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея ОНИЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны, в мероприятии также приняли участие военнослужащие Винницкого гарнизона, представители органов государственной власти – председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ и мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.

Обращаясь к собравшимся, М.ЕЖЕЛЬ поздравил их с Медовым Спасом, после чего довел до личного состава указы Президента Украины – Верховного Главнокомандующего ВСУ.

“Генерал-полковник Иван РУСНАК подал рапорт на увольнение. Соответствующим указом Президента Украины назначен новый командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей ОНИЩЕНКО. Иван РУСНАК зачислен в распоряжение министра обороны Украины”, – сказал М.ЕЖЕЛЬ.

Как отметил министр, С.ОНИЩЕНКО является опытным летчиком, профессионалом.

В свою очередь, С.ОНИЩЕНКО поблагодарил Президента и министра обороны за предоставленное высокое доверие: “Убежден, что наша команда под моим руководством сможет выполнить задачи, поставленные Президентом Украины и министром обороны”.

Также М.ЕЖЕЛЬ поблагодарил И.РУСНАКА за проведенную работу. “За то время, когда Иван Степанович возглавлял Воздушные силы, он сделал все, чтобы этот вид Вооруженных сил сохранил свой потенциал, традиции, людей”, – подчеркнул министр.

Как сообщалось, родственники жертв «Скныловской трагедии» назвали назначение Сергея ОНИЩЕНКО командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины «позором для Украины».

Падение Су-27 повлекло смерть 77 человек на скныловском аэродроме Львова в июле 2002 года. Назначенный 12 августа 2010 года командующим Воздушными силами генерал-лейтенант С.ОНИЩЕНКО был фигурантом по делу „скныловской трагедии".