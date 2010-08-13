Родственники жертв Скнылова считают назначение Онищенко позором
Был фигурантом по делу трагедии
Родственники жертв «Скныловской трагедии» считают назначение Сергея ОНИЩЕНКО командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины «позором для Украины». Об этом сообщает “Немецкая волна”.
Падение Су-27 повлекло смерть 77 человек на скныловском аэродроме Львова в июле 2002 года. Назначенный 12 августа 2010 года командующим Воздушными силами генерал-лейтенант С.ОНИЩЕНКО был фигурантом по делу „скныловской трагедии".
В комментарии “Немецкой волне” председатель общественной организации „Скныловская трагедия” Стефан КОЗАК заявил, что сначала сообщение о назначении С.ОНИЩЕНКО вызвало у многих родственников жертв страшной трагедии шок и желание прибегнуть к акциям протеста. Но все понимают, что указы Президента не имеют обратного действия, а потому акции родителей, потерявших своих детей, ничего не дадут, объяснил С.КОЗАК.
Единственное что осталось для потерпевших – это написать обращение к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором они могли бы выразить свое возмущение и объяснить позицию, говорит руководитель организации. Хотя, назначая С.ОНИЩЕНКО, Президент хорошо знал о прошлых судебных процессах с его участием и остальных генералов-фигурантов дела трагического авиашоу, заверил С.КОЗАК.
Поэтому, такое назначение иначе как „позором для Украины и Министерства обороны и неуважением к безутешным родителям” общественная организация назвать не может.
Напомним, что генерал-лейтенанта С.ОНИЩЕНКО и еще три генерала были оправданы в 2008 году коллегией судей Военного апелляционного суда Центрального региона. Дело четырех генералов было в отдельном производстве. В настоящее время отбывает наказание лишь один член экипажа Су-27 - Владимир ТОПОНАРЬ.