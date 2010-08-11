Чечетов знает, кто в ВР не проголосует за повышение пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в Украине – яблоко раздора для парламентской коалиции, считают эксперты.

Как отметили в Институте Горшенина, одной из наиболее резонансных новостей этих дней стала информация о содержании меморандума между Международным валютным фондом и Украиной об условиях получения кредита МВФ. Оказалось, что для получения последующих траншей кредита МВФ необходимо принять ряд непопулярных решений, в частности, еще раз повысить тарифы на газ для населения и предприятий на 50% (с первого апреля 2011 года) и в течение десяти лет поднять пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет, причем первое повышение пенсионного возраста на полгода должно состояться уже в текущем году. Институт Горшенина провёл экспертный опрос о том, насколько целесообразно проведение таких реформ взамен на 15 млрд. долларов от МВФ.

Представитель Всемирного банка в Украине Руслан ПИОНТКОВСКИЙ полагает, что Украина нуждается в подобных реформах, независимо от МВФ: «Это не плата за кредит – украинской экономике нужно было делать это в любом случае. Хорошо, если это ещё поддержано и денежными средствами Фонда. Это очень логичное решение», - сказал он. Кроме того, эксперт считает, что такое реформирование не должно стать стрессом для общества: «У нас, у Всемирного банка, есть рекомендации по улучшению системы адресности социальной помощи, относительно того, что нужно сделать, чтобы большая часть денег достигала самых незащищённых и малоимущих в украинском обществе. Эти изменения – объективно необходимые», - считает Р.ПИОНТКОВСКИЙ.

Схожего мнения придерживается и народный депутат Украины от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ: «Предыдущая власть практически ввела экономику, я бы сказал, в этап хронической болезни. И этот рецепт мы должны были сами себе выписать, но мы ждали, пока нам подскажут умные люди. А они не только подсказывают, но ещё и деньги дают. А вопрос повышения пенсионного возраста, вопрос сокращения дефицита бюджета, вопрос сокращения расходов бюджетных средств возник и в Европе. И немцы, и испанцы, и греки лечатся так же. И с такими шагами, с такими реформами, конечно, Европейский Союз двери перед нами откроет».

Относительно того, поддержат ли законопроект депутаты накануне местных выборов, М.ЧЕЧЕТОВ ответил: «Есть в Верховной Раде люди, которые только декларируют, что хотят в Европу. А фактически отдаляют нас от европейской перспективы. Те, кто на словах за евроинтеграцию, как Блок Юлии Тимошенко, – они голосовать не будут». Но депутат уверен, что сейчас в Верховной Раде «есть критическая масса здравомыслящих людей, способных принимать самые серьёзные стратегические решения для страны. Решения будут приняты. Те, которые нужны для государства. И те, которые приближают нас, ещё раз повторяю, к дверям Европейского Союза».

Народный депутат Украины от БЮТ, министр финансов оппозиционного правительства Андрей СЕНЧЕНКО большое значение придаёт условиям, которые сопровождают заимствования средств у МВФ: «Деньги нужно занимать тогда, когда исчерпаны все внутренние возможности по мобилизации экономики. В конечном итоге, заимствования – это дополнительный источник, а основной – это работа экономики. Сегодняшняя власть идёт на внешние и внутренние рынки занимать деньги, не попытавшись мобилизовать эффективную работу экономики. В целом, власть сегодня ухудшает климат для работы предприятий, фактически вызывая отторжение всякой мысли о том, чтобы что-то инвестировать в завтрашний день. Соответственно, растёт потребность в привлечении заимствованных денег. При этом эксперты МВФ, возможно, дают правильные умозаключения и схемы, но они никак не ложатся на традиции социальной политики в нашей стране».

А.СЕНЧЕНКО считает, что «сейчас навязывание этих рецептов стране вызовет социальный взрыв. К сожалению, сегодня уровень жизни наших сограждан таков, что увеличение стоимости оплаты за газ в полтора раза и, как следствие, увеличение коммунальных платежей, может привести к дефолту в каждой украинской семье».

А вот пенсионную реформу А.СЕНЧЕНКО считает совершенно нецелесообразной: «Согласие со стороны власти поднять пенсионный возраст в угоду МВФ – это, по сути дела, циничный шаг. Первые, кто от этого должен пострадать, – это женщины. Какой процент украинских мужчин в состоянии содержать семью так, чтобы жена занималась воспитанием детей? Мизерный. А это значит, что полноценной мамой, не в смысле рождения, а в смысле воспитания, украинская женщина уже не может стать по определению. Потому что она должна «пахать» наравне с мужчиной. А ребёнок там где-то на продлёнке, в детском саду. Так что – теперь лишить женщину права и возможности стать хотя бы полноценной бабушкой?!», - заявил А.СЕНЧЕНКО.

Директор Института Горшенина Владимир ФЕСЕНКО предполагает наличие иных аспектов проблемы: «Законопроект о реформе пенсионной системы должен пройти утверждение Верховной Рады. Предполагается, что Кабмин разработает соответствующий законопроект к концу сентября. Когда этот законопроект будет голосоваться? Если до выборов 31 октября, то есть серьезные сомнения, что он будет утвержден Верховной Радой. Коммунисты уже сейчас демонстрируют свою полуоппозиционность по всем социальным вопросам. О неприятии идеи повышения пенсионного возраста неоднократно заявляли и представители фракции Блока Литвина. Даже в Партии регионов не все принимают эту идею. Например, «регионал» и одновременно профсоюзный лидер Василий ХАРА уверен в том, что это обязательство перед МВФ не будет выполнено». Также эксперт отметил, что теперь эти транши будут выплачиваться «маленькими» порциями (по 1 млрд. долларов США) и в жесткой зависимости от выполнения обязательств, взятых перед МВФ.

«МВФ учел печальный опыт своего взаимодействия с правительством Ю.ТИМОШЕНКО, когда многие из обязательств либо не выполнялись, либо происходило манипулирование с их выполнением. Следующий транш МВФ должен быть получен 1 ноября, и до этого срока придется выполнить ряд обязательств, взятых на себя украинской стороной», - отметил В.ФЕСЕНКО. Именно поэтому он считает, что пенсионная реформа и ряд других не очень популярных социально-экономических решений станут яблоком раздора для правящей парламентской коалиции уже этой осенью. «Вряд ли эта коалиция прекратит свое существование, но политическое напряжение внутри коалиции резко возрастет», - подытожил эксперт.