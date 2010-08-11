Кужель рассказала МВФ об упрощенных налогах

Заместитель председателя партии «Сильная Украина» Александра КУЖЕЛЬ презентовала специалистам Международного валютного фонда концепцию упрощенной системы налогообложения, разработанную под руководством вице-премьер-министра по экономическим вопросам Сергея ТИГИПКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

В частности, А.КУЖЕЛЬ, которая возглавляет рабочую группу по разработке изменений к разделу проекта Налогового кодекса «Специальные режимы налогообложения» предлагает дать возможность предпринимателю-«упрощенцу» увеличивать предельный годовой оборот на 100 тыс. грн. за каждого нанятого работника. «Это позволит физлицу, которое работает на едином налоге, увеличить максимально допустимый оборот до 1 млн. 300 тыс. грн.», - отметила А.КУЖЕЛЬ. Она также подчеркнула, что при предельном обороте в 300 тыс. грн., прописанном в опубликованном Министерстве финансов варианте Налогового кодекса, абсурдно выглядит предположение, что «упрощенцы» смогут обеспечить работой еще 10 людей. Такая норма, по ее мнению, неминуемо приведет к экономической ситуации 1998 г., когда весь бизнес находился в тени, а бюджет недополучал колоссальные суммы.

По просьбе представителей МВФ рабочей группой подготовлены документы, которые будут представлены в ближайшее время на онлайн-конференции с Вашингтоном. В работе конференции примут участие ведущие налоговые консультанты МВФ, представители малого и среднего бизнеса Украины, представители оппозиции.