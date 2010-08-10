Набережную Днепра предлагают очистить от плавучих ресторанов и отелей

Набережную Днепра необходимо очистить от плавучих ресторанов и отелей – Ветвицкий

Народный депутат Украины Дмитрий ВЕТВИЦКИЙ (фракция БЮТ) позитивно оцениваетдействия Киевской транспортной прокуратуры, направленные на ликвидацию с набережной Днепра в Киеве плавучих ресторанов и отелей.

В комментарии УНИАН депутат заявил: «Эти рестораны стоят на Днепре годами, заслоняют вид на набережную, засоряют акваторию реки стоками, и в результате мы имеем загрязнённую воду, очищать которую нужно уже какими-то сверхсовременными методами. Экологи уже давно бьют тревогу по состоянию воды в Днепре, а эти рестораны ситуацию ещё больше усугубляют».

По мнению Д.ВЕТВИЦКОГО, плавучие развлекательные комплексы, расположенные на Днепре, не соответствуют санитарным нормам.

«По крайней мере, плавучие рестораны не имеют такого необходимого снабжения как вода и центральная канализация. В центре города, на Днепре, стоки выбрасываются всевозможными путями – в результате вокруг кораблей вода, как в болоте! Грязь, водоросли, вонь. А на подступах к воде – разбитый асфальт», – отмечает бютовец.

Депутат считает, что улицу Набережно-Крещатицкую в Киеве нужно расчистить от плавучих гостиниц, ресторанов, ночных клубов, чтобы наконец-то она обрела цивилизованный вид.

«Я не против развития ресторанного бизнеса, но если делать что-то на воде, то к этому должны применяться соответствующие меры предосторожности, и если бы всё соблюдалось – на набережной не было бы ни одного такого заведения. С этим нужно бороться, и прокуратура на правильном пути», – резюмировал Д.ВЕТВИЦКИЙ.

Справка УНИАН. Киевская транспортная прокуратура расследует уголовные дела, возбуждённые Генеральной прокуратурой Украины и прокуратурой Киева по фактам нарушения закона при выдаче разрешительных документов на швартовку несамоходных судов на набережной Днепра.

Согласно экспертизе, городская гранитная набережная является исключительно берегоукрепляющим сооружением и не приспособлена для отстоя плавсредств.

8 июля текущего года группа представителей правоохранительных органов демонтировала крепление ресторана «Мураками», находящегося на ул. Набережно-Крещатицкой в Киеве. Он был отбуксирован к Рыбальскому острову.

29 июля Киевская транспортная прокуратура вместе с отрядом «Беркут» отбуксировала с Набережного шоссе корабль, на котором находился ночной клуб «River Palace». Корабль пришвартовали в районе города Новоукраинки Кировоградской области.

В Киевской транспортной прокуратуре заявляют, что до сентября на набережной в Киеве не останется ни одного развлекательного заведения и отеля.

В соответствии с «Санитарными правилами для предприятий общественного питания» запрещается сброс предприятиями общественного питания в открытые водоёмы загрязнённых производственных и бытовых сточных вод без соответствующей очистки.