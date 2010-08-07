Янукович назначил 20 судей (список)

Президент Виктор Янукович подписал указ о назначении 20 судей. Указ обнародован на официальном президентском сайте.

В соответствии со статьей 127 и частью первой статьи 128 Конституции Украины сроком на пять лет назначены:

- судьей окружного административного суда Автономной республики Крым Евгений Гаманко; судьями Днепропетровского ОАС Николай Деев и Василий Ильков; судьей Полтавского ОАС Александр Кукоба; судьями Харьковского ОАС Алексей Котенев и Николай Панов; судьей ОАС г. Киева Татьяна Скочок; судьей хозяйственного суда Херсонской области Татьяна Остапенко;

- судьей Тельмановского районного суда Донецкой области Игорь Ковалев; судьей Вышгородского РС Киевской области Владимир Подкурганный; судьей Антрацитовского горрайонного суда Луганской области Любовь Бабичева; судьей Бужского РС Львовской области Игорь Коса; судьей Николаевского РС Львовской области Юлиан Демьяновский; судьей Пустомытовского РС Львовской области Наталия Галайко; судьей Стрыйского ГРС Львовской области Назар Янив; судьей Николаевского РС Николаевской области Николай Войнаривский; судьей Приднепровского РС г. Черкассы Юлия Михальченко, судьей Сторожинецкого РС Черновицкой области Василий Бужора, судьей Дарницкого РС г. Киева Алексей Дыба, судьей Печерского РС г. Киева Елена Исаевская.