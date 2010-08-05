В Макеевке 248 горняков около 5 часов просидели в обесточенной шахте

В Макеевке Донецкой области из-за аварии на подстанции 248 горняков угольного предприятия им. Бажанова (ГП «Макеевуголь») около 5 часов находились под землей в полностью обесточенной шахте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на технического инспектора труда Укруглепрофсоюза при Макеевском теркоме Николая ГРИНЬКО.

По его словам, вчера на шахте им. Бажанова в 14.15 произошло общешахтное отключение электроэнергии - остановились все механизмы: прекратили работу два вентилятора главного проветривания выработок, насосы водоотлива, подъемные механизмы и т.д.

Как сказал Н.ГРИНЬКО, только после переключения подстанции шахты на аварийную линию удалось в 18.20 возобновить работу подъема и в 19.40 все горняки были вывезены на повехность, никто не пострадал.

Он уточнил, что мощности аварийной линии хватило только на работу спуска-подъема, включение вентилятора и насосов.

Добыча угля на предприятии сейчас остановлена, и только после восстановления подачи электроэнергии и полного разгазирования горных выработок шахта им. Бажанова сможет войти в обычный ритм работы, говорится в сообщении.