Одесские паломники жалуются прокуратуре на произвол руководства горГАИ

Прихожане одесского храма Рождества Христова Украинской православной церкви Киевского патриархата направили прокурору города Одессы обращение с требованием проверить законность действий руководства Одесского горуправления ГАИ, допустившего ночью 28 июля грубый произвол в отношении группы паломников, намеревавшихся совершить автобусную поездку из Одессы в столицу для участия в богослужении и Крестном ходе по случаю Дня Крещения Руси.

По словам прихожан Оксаны СТРОГАНОВОЙ и Галины МОГИЛЬНИЦКОЙ, созвавших сегодня пресс-конференцию, «если поверить объяснениям должностных лиц ГАИ, то верующие люди по всей Украине нанимали себе для выезда в столицу 28 июля пьяных водителей автобусов или водителей без прав».

«По крайней мере такие обвинения в адрес перевозчиков выдвинуты правоохранителями, в том числе группой должностных лиц во главе с заместителем начальника Одесского горГАИ подполковником Александром СТАРИЧЕНКО», - подчеркнула О.СТРОГАНОВА.

Причем ночью 28 июня, по словам Г.МОГИЛЬНИЦКОЙ, «сотрудники ГАИ не только блокировали по надуманным мотивам выезд автобусов из городов, как это было в Одессе, но также задерживали транспортные средства с паломниками из Тернополя, Черновцов, Харькова на подъездах до Киева, о чем мне рассказывали верующие, сумевшие все-таки прорваться утром на богослужение в столицу».

«Мы испытываем чувства благодарности к тем правоохранителям, которые исполняя свое служебный долг, препятствуют совершению преступления бандитом или нейтрализуют убийц, - подчеркнула Г.МОГИЛЬНИЦКАЯ, - но что чувствуют сотрудники ГАИ или милиции, когда осознанно идут на правонарушения, попирая конституционные права верующих граждан?»

Причем 28 июля «правоохранителями» были нарушены не только закрепленные в Конституции Украины права граждан на свободу передвижения, - констатировали организаторы пресс-конференции, - но также требования статьи 5 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях». И в той или иной мере эти правонарушения касаются законных интересов 16-миллионной общины верующих УПЦ КП».

Напомним, в ночь на 28 июня текущего года пять сотрудников ГАИ во главе с заместителем начальника Одесского городского управления ГАИ А.СТАРИЧЕНКО заблокировали выезд автобуса с группой верующих УПЦ КП в Киев для участия в богослужении и Крестном ходе. Подошедший к водителю автобуса, подъехавшего на улицу Торговую, подполковник А.СТАРИЧЕНКО выдвинул обвинение, что водитель автобуса пьян, а к верующим, женщинам и мужчинам, сотрудники ГАИ в форме и люди в штатском применяли грубую физическую силу, чтобы не допустить посадку в транспортное средство.

Настоятель одесского храма Рождества Христова отец ВИТАЛИЙ добавил, что «как раз накануне сорванной поездки в столицу сотрудники ГАИ также у него лично неожиданно изъяли водительские права, однако вскоре возвратили, не найдя, видимо, никаких причин к применению такой меры воздействия. Остается только догадываться, от кого получает сведения и указания руководство Одесского горГАИ, проводя подобные дневные и ночные операции против мирян и представителей духовенства УПЦ КП».

В отделе по связям с общественностью Одесского горГАИ никак не смогли объяснить ночной инцидент на Торговой улице: «Ничего об этом не знаем». А замначальника облГАИ Игорь МАЛОМУЖ так прокомментировал в интервью УНИАН сорванную поездку паломников: «Водитель автобуса находился в нетрезвом состоянии, машина была неисправной, отсутствовала путевка. У второго водителя, который должен был везти паломников, также не было ни водительского удостоверения, ни медицинской справки».

Утром в пресс-центре УПЦ КП заявили, что в Киевскую патриархию поступили многочисленные сигналы о различных попытках помешать приезду паломников в столицу на празднование Дня Крещения Киевской Руси-Украины.