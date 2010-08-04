Крымские татары настроены на сотрудничество с Януковичем

Меджлис крымско-татарского народа не является оппозицией к действующей власти. Об этом заявил лидер этого представительного органа крымских татар, депутат от НУНС Мустафа Джемилев в эфире 5 канала.

Отвечая на вопрос, находится ли Меджлис в оппозиции к власти, Джемилев сказал: "ни в коем случае".

По его словам, во время встреч с президентом Виктором Януковичем руководство Меджлиса говорило о том, что крымские татары голосовали не за него, а за лидера БЮТ Юлию Тимошенко.

В то же время он отметил, что президент поддержан большинством страны и крымские татары настроены на конструктивное сотрудничество с ним.

"Новый президент страны избран большинством населения Украины и мы как с президентом будем конструктивно сотрудничать по всем вопросам, и в том числе, в первую очередь, в решении проблем крымско-татарского народа", - приводит его слова Украинская правда.