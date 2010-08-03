УЕФА прислала Кернесу очередное письмо

Операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН в очередной раз обратился к и.о. мэра Харькова Геннадию КЕРНЕСУ по поводу строительства дороги через парк Горького, которая вызвала массовые протесты как горожан, так и активистов общественных экологических организаций. Об этом сообщил источник в Харьковской областной государственной администрации. Копия документа также была направлена вице-премьер-министру Украины Борису КОЛЕСНИКОВУ, президенту ФФУ Григорию СУРКИСУ и директору турнира УЕФА «Евро-2012» в Украине Маркияну ЛУБКИВСКОМУ.

М.КАЛЛЕН выразил удивление тем фактом, что, несмотря на неоднократные увещевания УЕФА, строительство спорной дороги по-прежнему ведется и СМИ продолжают ошибочно ассоциировать ее с подготовкой Харькова к Евро-2012. «Как оказалось, строительные работы продолжаются, несмотря на серьезные опасения со стороны городских жителей и защитников окружающей среды. Кроме того, в прессе существуют ошибочные заявления о том, что все эти проекты непосредственно относятся к программе подготовки Харькова к принятию матчей УЕФА Евро-2012», – говорится в письме.

«Мне бы хотелось подчеркнуть, что одна из самых главных ценностей для УЕФА – это уважение, которое мы применяем во всех сферах нашей деятельности, на футбольном поле и вне него. УЕФА не хочет ассоциироваться с проектами, которые порочат этот главный принцип», – отмечает в своем обращении операционный директор УЕФА.

Как пишет М.КАЛЛЕН, одной из причин, побудившей его вновь обратиться к Г.КЕРНЕСУ, является письмо члена Европарламента Ребекки ХАРМС, которая выразила обеспокоенность происходящим. «Она попросила нас связаться с вами по этому поводу», – говориться в письме М.КАЛЛЕНА.

«Мы просим обратить внимание на этот вопрос и переоценить важность строительства объекта. Мы надеемся, что возможно найти альтернативное решение, которое удовлетворит все стороны конфликта. Для Украины и особенно для Харькова очень важно, чтобы подготовка к Евро-2012 проходила согласно графику, без нарушений и негативной шумихи. Харьков, со всеми его преимуществами и недостатками, находится под прицелом внимания общественности всего мира», – констатирует в своем обращении М.КАЛЛЕН.