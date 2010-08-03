Эксперты: всё, что вы знали о выборах - забудьте

Кандидаты в депутаты во время выборов в органы местного самоуправления 31 октября должны научиться использовать вступивший в силу Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Такое мнение высказали сегодня ряд политических экспертов во время круглого стола на тему: “Закон о местных выборах подписан. Какую власть выберут украинцы”, который прошел в УНИАН по инициативе “Школы выборов”.

Так, участники дискуссии пришли к заключению, что изменение правил игры перед самими выборами существенно влияет на ход игры и результаты кампании. В частности, можно предвидеть массовые попытки злоупотребления нормами закона или их разногласиями, прогнозируется также использование технологий подкупа избирателей, “избирательной коррупции”. Кроме того, в этих условиях растет роль тренинговых центров, политологов, политтехнологов и других экспертов и аналитиков. За короткое время они должны дать разъяснения по новому законодательству и подготовить кандидатов и представителей их избирательных штабов для деятельности в условиях правил нового закона.

“Количество людей, которые будут вовлечены в избирательную кампанию, велико... Поскольку мы говорим о местных выборах, одновременно в избирательную кампанию будет вовлечено огромное количество людей. Это один из проблемных вопросов, которое, мы надеемся, в ходе этой предвыборной кампании перестанет быть таковым”, - сказал председатель совета учредителей “Школы выборов” Сергей РУДЫК.

“Часть норм закона (о местных выборах - УНИАН) противоречит друг другу. Выполняя одну норму, автоматически нарушаешь другую. Хорошо, если это противоречие будет снято, но, вместе с тем, я думаю, что изменения закона за три дня до кампании, какие бы они не были, снова внесут определенный элемент неопределенности, хаоса и путаницы. В таких условиях кандидатам и их штабам придется проводить кампании”, - сказал в свою очередь председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО.

Он отметил, что, несмотря на недостатки принятого закона, не нужно “ныть и плакать, какой плохой закон”, а нужно определиться, как проводить предвыборную кампанию по существующим нормам.

“В условиях этой короткой кампании и этого закона я бы посоветовал гипертрофированно кандидатам: все, что вы знали о выборах, забудьте и начинайте все сначала. Ясно, что определенные базовые вещи, определенные технологии есть, но здесь очень четко нужно думать, как все эти технологии в новых условиях применять”, - отметил А.ЧЕРНЕНКО.

При этом, по мнению эксперта, во время выборов в штабах партий будут больше нужны юристы, а не политтехнологи.

“Я бы даже сказал не юристы, а юристы-технологи. Потому что и то, как формируются комиссии, и то, как может очень легко быть снятым из регистрации, - это будет требовать очень большой ответственной и главное - изобретательной работы юристов”, - отметил А.ЧЕРНЕНКО.

В свою очередь, директор центра “Пента” Игорь ПОПОВ отметил, что местные выборы 31 октября будут проводиться в новых политических условиях.

“У нас строится одно- или двухпартийная система, у нас возвращается админресурс, у нас возвращается правоохранительный ресурс. Это изменяет стиль кампании, и в целом от всего этого потенциальные члены участковых комиссий и потенциальные кандидаты в шоке, как всем работать”, - сказал И.ПОПОВ.

“Нам последние пятнадцать лет в том, как прочитать закон о выборах, помогали наши западные заграничные друзья. На этих выборах мы уже видим, что никаких иностранных программ не будет, и никакой активности классических грантоедов не будет”, - отметил эксперт.

Он также добавил, что государство не обеспечивает правильного выполнения норм закона о местных выборах членами участковых комиссий.

Кроме того, политический эксперт Владимир ЦИБУЛЬКО считает, что каждая из региональных элит будет понимать требования закона по-своему.

В то же время председатель совета Лаборатории законодательных инициатив Игорь КОГУТ уверен, что норма о недопуске к выборам партий, которые зарегистрировались менее, чем за год до дня голосования, должна была вводиться позже.