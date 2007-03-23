Кинах хочет заключить с Россией соглашение о ”ненападении” на пути в ВТО

Министерсто экономики инициирует заключение с Россией соглашения о взаимных гарантиях экономического непрепятствования вступлению во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.

Он отметил, что как Украине, так и России необходимо вступление в ВТО, но при этом очень важно, чтобы при этом не создавались искусственные экономические препятствия каждой из стран.

«Очень важно, чтобы это случилось (вступление России и Украины в ВТО – УНИАН), но не менее важно, чтобы вступление в ВТО не ухудшало условия двусторонних договоренностей между Украиной и Россией. Чтобы факт вступления в ВТО той или иной страны не создал каких-либо искусственных барьеров между нашими государствами», - сказал министр.

При этом А.КИНАХ подчеркнул, что возможность подписания такого соглашения будет обсуждаться в рамках встречи с министром экономического развития и торговли РФ Германом ГРЕФОМ в начале апреля.

А.КИНАХ напомнил, что такая идея возникла еще в 2001 году, когда он возглавлял украинское правительство. «Я буду говорить с моим коллегой – министром экономики России ГРЕФОМ. Буквально в ближайшее время мы, вполне возможно - в начале апреля, встретимся на одном из мероприятий», - сказал он.

Справка УНИАН. Украина завершила переговоры со всеми членами Рабочей группы ВТО, кроме Киргизстана (подписание планируется на ближайшее время - УНИАН), подписав 49 протоколов о взаимном доступе на рынки товаров и услуг.

Украина пытается вступить в ВТО с 1993 года.

В 2005-2006 годах Верховная Рада Украины приняла 38 законодательных актов, необходимых для вступления в ВТО.

Украина прогнозирует вступить в ВТО летом текущего года.