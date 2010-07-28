Какие риски для Украины несет российский капитал (опрос)

Эксперты считают, что западный капитал, в отличие от российского, опасается входить в Украину.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Институтом им. Горшенина.

В частности, в институте отметили, что в первой половине 2010 года несколько крупных предприятий Украины были приобретены представителями российского капитала. Так, в собственность российского бизнеса перешли две крупные металлургические компании «ИСД» и «Запорожсталь», один из ключевых машиностроительных активов - компания «Лугансктепловоз», а также крупнейшая украинская биржа ПФТС. При этом эксперты института отмечают, что наблюдается существенное снижение интереса западного капитала к покупке украинских предприятий. В связи с этим Институт Горшенина провел экспертный опрос о том, что повлияло на рост активности российских компаний в покупке украинских предприятий, каковы причины снижения интереса западных компаний к украинским активам, а также, какие риски для Украины несет расширение присутствия российского капитала.

Так, аналитик группы компаний «ТЕКТ» Ирина ВАСИЛЬЕВА считает, что основным фактором, способствующим усилению присутствия российского капитала в Украине, является возобновление политических и экономических отношений с Россией после смены власти в Украине в январе 2010 года. «Начало постепенного восстановления экономик обеих стран также позитивно сказывается на активности инвесторов. Кроме того, финансирование покупки «ИСД» и «Запорожстали» российским государственным «Внешэкономбанком» свидетельствует о прямой заинтересованности российских властей в усилении позиций российского капитала в Украине», - сказала эксперт. По ее мнению, перспективы активного участия российских инвесторов в сделках M&A (слияния и поглощения) в Украине напрямую будут зависеть от дальнейшего развития отношений между двумя странами на государственном уровне.

В тоже время И.ВАСИЛЬЕВА предупредила о возможных последствиях активного расширения позиций российского капитала в Украине. «Если говорить о национальных интересах Украины, то концентрация крупнейших отечественных предприятий в руках российских собственников несет риск усиления зависимости нашей страны, учитывая амбиции России по укреплению своего влияния на постсоветском пространстве», - сказала И.ВАСИЛЬЕВА.

По мнению руководителя Центра политического и экономического анализа Александра КАВЫ, российский бизнес в Украине интересуют лишь отдельные отрасли. «В первую очередь россияне заинтересованы в украинском машиностроении, в украинской энергетике и металлургии. В течение последних лет для продажи ни в металлургии, ни в машиностроении ничего не предлагалось, к тому же активной приватизации в Украине также не проводилось уже несколько лет. Поэтому сегодня можно считать знаковыми сделки по покупке россиянами «ИСД», «Запорожстали» и «Лугансктепловоза», - сказал эксперт.

Он также не видит существенных рисков для Украины от расширения присутствия российского капитала. «Все будет зависеть от государства, насколько оно будет создавать условия для работы иностранного бизнеса в Украине, и насколько этот бизнес будет платить налоги и наполнять бюджет», - отметил А.КАВА.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ, в свою очередь, полагает, что до тех пор, пока капитал остается только капиталом и занимается производственно-коммерческой деятельностью, риски традиционные: соблюдение или не соблюдение законов. «Однако речь идет о присутствии капитала, который поддерживается российским государством, а мы знаем, какой концепции придерживается Россия. Поэтому не исключены определенные варианты политического обеспечения интересов российского капитала, а это может вести к влиянию на политический курс страны», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

В тоже время эксперт считает не случайной активизацию российского капитала в Украине. «Приобретать украинские активы выгодно потому, что многие из них связаны технологическими цепочками с российскими компаниями и российским рынком», - сказал эксперт.

Он также отметил, что сегодня не созданы условия для вхождения в Украину западных компаний. «Проблема заключается в том, что западный капитал хочет получать определенные, понятные правила игры. У нас же и украинский, и российский капиталы действуют, зачастую, не только на грани, но и за гранью фола. Такое положение вещей не устраивает западные компании, так как они чувствуют для себя достаточно высокие риски», - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.

Вице-президент «Центра исследований корпоративных отношений» Вячеслав БУТКО считает, что в ближайшей перспективе следует ожидать снижения активности западного капитала и дальнейшего усиления позиций российских компаний в Украине. «Нынешней властью не создаются предпосылки для того, чтобы капитал из различных стран, исключая Россию и некоторые страны из бывшего СССР, конкурировал за активы в Украине», - отметил эксперт. По его словам, сформированы и продолжают складываться такие условия, при которых в нашу страну идет только российский капитал, а также капитал из некоторых стран СНГ. «Правила ведения бизнеса в нашей стране таковы, что относительно нормально, привычно в Украине себя чувствует только капитал из России и части постсоветского пространства. Условия осуществления предпринимательской деятельности, что у нас, что в этих странах, в равной степени мало цивилизованны. Западному и азиатскому капиталу боязно входить в нашу страну. В Украине существует огромное количество рисков, которые западным компаниям очевидны», - сказал В.БУТКО.