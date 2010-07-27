Азаров пообещал Кириллу выселить из Лавры посторонних

27 июля в здании Кабинета министров Украины состоялась встреча Патриарха РПЦ КИРИЛЛА с премьер-министром страны Николаем АЗАРОВЫМ.

Во встрече также принимали участие митрополит УПЦ МП ВЛАДИМИР, вице-премьер-министр по вопросам региональной политики Виктор ТИХОНОВ, председатель Госкомитета по делам национальностей и религий Юрий БОГУЦКИЙ и другие представители церкви и правительства.

Премьер-министр Украины рассказал о работе правительства, подчеркнув, что руководство страны активно содействует развитию и укреплению православной веры.

«Основной нашей заботой является главная святыня - Киево-Печерская лавра», - рассказал Н.АЗАРОВ и отметил, что правительство приняло постановление, согласно которому в течение года с территории Лавры должны быть выведены все светские объекты. Он подчеркнул, что работа по сохранению тысячелетней Лавры - этой общенародной святыни - будет продолжена.

«Разумеется, - отметил премьер-министр, обращаясь к КИРИЛЛУ, - заботой правительства является не только Киево-Печерская лавра. Мы делаем все, чтобы строились храмы, возрождались монастыри, чтобы укреплялась наша вера, о необходимости чего Вы говорили сегодня в проповеди».

«Я хотел бы в Вашем лице поблагодарить правительство Украины за замечательные условия проведения моего визита в Украину», - сказал в ответном слове Патриарх КИРИЛЛ, особо отметив, что в ходе посещения украинских городов удалось удовлетворить потребность людей встретиться со своим Патриархом, при этом местные власти поддерживали общественный порядок.

Кирилл с благодарностью отметил гостеприимство, которое оказывают местные власти в Одессе, Днепропетровске и Киеве.