Янукович поручил МВД создать условия для журналистов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА создать надлежащие условия для профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил во время встречи с министром.

Президент подчеркнул, что сегодня от граждан поступает много жалоб на работу милиции. Безусловно, отметил В.ЯНУКОВИЧ, все проблемы не могут быть решены «по взмаху волшебной палочки», ведь многие из них накапливались годами. В то же время, есть много и новых проблем и вызовов.

«Каждый человек хочет, прежде всего, чувствовать себя защищенным. Речь идет как о физической защите жизни наших соотечественников, так и, бесспорно, о защите свобод и прав украинских граждан. Тот человек, который не чувствует себя защищенным, чувствует себя в жизни неуверенно», – отметил глава государства.

Во время встречи Президент обратил внимание министра на «болезненный вопрос, который сегодня затронут в обществе, – и в большей степени справедливо» – вопрос защиты прав журналистов. «Те случаи, которые были в нашей стране, не могут не вызывать тревогу», – заявил В.ЯНУКОВИЧ. Он подчеркнул, что каждый факт расследования нарушения прав журналистов будет держать на контроле, и ожидает от министра постоянной информации по этому вопросу.

Глава государства отметил, что для профессиональной деятельности журналистам в Украине должны быть созданы все условия.