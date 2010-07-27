Януковичу напомнили, что 2 августа уже должен идти избирательный процесс

Пока Президент не подпишет новый Закон "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей", принятый Верховной Радой 10 июля, и он не будет обнародован должным образом, – страна живет согласно действующему на сегодня законодательству. Об этом заявил депутат Киевсовета, один из лидеров Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский.

«А по действующему законодательству сегодня, 27 июля, уже должен быть опубликован в печатных СМИ список местных организаций партий, зарегистрированных в установленном законом порядке, которые сегодня же должны внести представления относительно членов ТИК. А со 2 августа уже полным ходом должен начаться избирательный процесс», – отметил депутат.

«Все вышеупомянутые шаги власть не предприняла. Потому Президенту, чтобы не создавать правовую коллизию и не доводить страну до юридического абсурда, необходимо немедленно подписать новый закон о местных выборах, принятый Верховной Радой. Тянуть дальше уже нельзя», – заметил политик.

По убеждению Дмитрия Андриевского, логика коалиции понятна – затянуть как можно дольше оглашение закона, чтобы те политические силы, которые не входят в коалицию, находились и дальше в состоянии политической неопределенности, или, чтобы закон нельзя было обжаловать в судебном порядке.

«Сначала Литвин тянет до последнего и подписывает проголосованный закон почти в конце 15-дневного срока, который ему на это отведен, теперь наступили 15 суток Президента, на протяжении которых он может не подписывать такой необходимый стране закон. Это все политические игры и двойные стандарты», – подчеркнул депутат.