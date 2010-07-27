Могилев собрался разогнать половину руководства МВД

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ обещает до конца года сократить руководящий состав МВД на 50% от нынешней численности.

Об этом он заявил во время встречи с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, сообщает пресс-служба главы государства.

А.МОГИЛЕВ отметил, что перестройка в системе МВД давно назрела и является крайне необходимой. В частности, по его словам, в настоящее время штат руководящего состава ведомства «слишком раздут». Министр сообщил, что на сегодняшний день он уже сокращен на 15%, и эта работа будет продолжаться. До конца года руководящий состав МВД, отметил А.МОГИЛЕВ, будет сокращен до 50% от нынешней численности.

Продолжая тему встречи, Президент подчеркнул, что параллельно с реформированием МВД и оптимизацией работы его руководителей он ожидает от министерства «разработки современных механизмов мотиваций работников милиции и эффективной работы по укреплению социальной защиты милиционеров».

«Это нужно обязательно учитывать при реформировании правоохранительных органов», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также ожидает, что Министерство внутренних дел до осени этого года предложит концепцию реформирования, которая должна предусматривать реформирование системы правоохранительных органов в целом.

В свою очередь А.МОГИЛЕВ сообщил, что ведомство уже изучает опыт такого реформирования других стран, в частности России и Грузии. Он заверил Президента, что концепция реформирования МВД будет подготовлена в определенный главой государства срок.