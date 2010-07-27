«Батькивщина» обжаловала в суде повышение цены на газ для населения

Партия “Батькивщина” обжаловала в Окружном административном суде города Киева постановление НКРЭ № 812 от 13 июля 2010 года о повышении цены на газ для населения на 50 %.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, сказал народный депутат Украины, юрист Сергей ВЛАСЕНКО.

По его словам, партия “Батькивщина” считает, что не существовало никаких юридических, политических, экономических или социальных предпосылок для принятия этого постановления.

“Мы также считаем, что, принимая это постановление, НКРЭ нарушила ряд законодательных актов Украины, постановлений КМУ, а также собственное временное положение об установлении граничных цен на природный газ”, - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Он сообщил, что в случае, если суд будет рассматривать это дело беспристрастно и в соответствии с действующим законодательством, у суда не будет другого выхода, как признать постановление противоправным и отменить его.

“Население Украины использует газ собственной добычи. НАК “Нафтогаз Украины” постоянно отчитывается об открытии новых месторождений, поэтому повышение цен для населения - это абсолютно алогично и непонятно”, - отметил народный депутат.

Кроме того, С.ВЛАСЕНКО призвал граждан Украины “защищать свои права и не терпеть издевательств власти”.

“Я считаю, что население имеет право не платить за газ по повышенным тарифам. Поэтому призываю всех граждан обращаться в суд с соответствующими исками, в том числе к НКРЭ. Поскольку это решение касается каждого гражданина, люди имеют право обратиться с таким иском в суд”, - отметил С.ВЛАСЕНКО.

Также он сообщил, что суд обязан рассмотреть этот иск на протяжении 2 месяцев.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ своими постановлениями от 13 июля увеличила с 1 августа 2010 года на 50% отпускные цены на природный газ для населения и цену газа для предприятий теплоэнергетики, которые обеспечивают отопление и горячее водоснабжение населению.