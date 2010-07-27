Парубий: политика Януковича приведет к новому Майдану

Народный депутат Украины Андрей ПАРУБИЙ уверен, что политика Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА приведет к новому Майдану, где он снова будет антигероем.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», такое мнение А.ПАРУБИЙ выразил, комментируя высказывание министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО по поводу того, что именно В.ЯНУКОВИЧ выполняет «волю Майдана».

Депутат убежден, что В.ЯНУКОВИЧ реализует в Украине ревизию «идеалов Майдана».

«Сегодня ЯНУКОВИЧ для миллионов людей, которые в 2004 году со всей Украины собрались на Майдан, является не менее чужим, чем тогда», - отметил депутат.

По его словам, вся политика действующего президента направлена на подавление свободы слова в Украине, на запрет мирных собраний, и вообще является откровенно антиукраинской.

«Разве можно себе представить, что во время приезда кого-то из российских высокопоставленных должностных лиц на территории всего Киева были запрещены какие-либо мирные мероприятия? Украина не знала такого пять лет и уже отвыкла от этого», - отметил А.ПАРУБИЙ. Он также подчеркнул, что при помаранчевой власти нельзя было себе представить, что студентов будут отчислять из вузов за то, что они поднялись на протест против антиукраинской политики Президента, а также то, что на телевидении снова появится цензура.

«Вспоминая все это, можно сказать лишь одно: сегодня в Украине ЯНУКОВИЧ фактически осуществляет экспорт «путинизма» и, примитивно повторяя Владимира ПУТИНА, хочет воспроизвести у нас такой же авторитарный режим, как в России», - заметил А.ПАРУБИЙ. Он подчеркнул, что как раз против этого люди и выходили на Майдан пять лет тому назад. «Все действия и все шаги ЯНУКОВИЧА приведут лишь к одному: люди, которые уже привыкли во времена Виктора ЮЩЕНКО жить в свободной стране, поднимутся, объединятся, и будет новый Майдан. Я убежден, что на этом Майдане ЯНУКОВИЧ будет снова не героем, а антигероем», - отметил депутат. А.ПАРУБИЙ уверен, что если политика президента не изменится, если его шаги по сдаче национальных интересов Украины в пользу России будут такими же радикальными, как и сегодня, то такой Майдан произойдет весьма быстро.