Спикер Госдумы о боевых задачах, желании народов и подарке морякам

Командующие Черноморского флота РФ и Военно-морских сил Украины выдвинули инициативу совместно праздновать День флота Украины и День Военно-морского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Государственной думы РФ Борис ГРЫЗЛОВ заявил сегодня журналистам в Севастополе, где он принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня ВМФ России.

«Сегодня я услышал инициативу командующих Черноморского флота России и (ВМС) Украины о том, чтобы следующий праздник, следующий День ВМФ, провели силы Украины и России здесь, в Севастополе, вместе. Думаю, что это желание народов Украины и России», сказал спикер Госдумы РФ.

По мнению Б.ГРЫЗЛОВА, «в Севастополе сегодня проведен замечательный праздник, который показал всю мощь нашего российского флота, умение моряков выполнять поставленные задачи, в том числе и боевые».

Он также считает, что в этом году «сделан большой подарок морякам - продлен срок аренды базы в Севастополе для ЧФ РФ на 25 лет, начиная с 2017 года, и еще плюс 5 лет после этого по договоренности сторон».

Как акцентировал Б.ГРЫЗЛОВ, «мы ратифицировали это соглашение одновременно Госдумой РФ и Верховной Радой Украины. Я думаю, что эта одновременная ратификация как раз символизирует желание народов двух стран быть вместе, решать вместе боевые задачи, вместе отстаивать интересы наших народов».