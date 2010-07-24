Путин рассказал Януковичу, что у него вызывает особое удовлетворение

Премьер-министр России Владимир ПУТИН на неформальной встрече с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заявил, что взаимный товарооборот двух стран уже вернулся к докризисному уровню.

"Особое удовлетворение вызывает то, что сотрудничество развивается в высокотехнологичных областях - авиастроении и космосе", - сказал председатель правительства РФ, сообщает РИА «Новости».

В.ПУТИН отметил динамичное развитие совместной работы Украины и России по самолету Ан-70 и другим проектам в этой сфере.

Встреча В.ПУТИНА с В.ЯНУКОВИЧЕМ проходит в резиденции Президента Украины в Форосе, где украинский лидер проводит отпуск.

Российский премьер также выразил признательность украинскому Президенту за приглашение посетить Ялту.

Стороны дали высокую оценку празднованию Дня Военно-морского флота РФ. В.ПУТИН подчеркнул "символичность того, что в праздновании будут участвовать и российские, и украинские моряки".