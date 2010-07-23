Яценюк изменил цель деятельности своей партии

Политическая партия «Фронт Перемен» направила Министерству юстиции официальное сообщение об изменении цели своей деятельности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующее решение было принято очередным партийным съездом, который состоялся 15 мая 2010 года.

Новой целью партии определено: построение страны динамического, устойчивого развития, в которой будут воплощены европейские ценности свободы, равенства, справедливости, солидарности и толерантности, принципы демократии и общественного диалога, а также обеспечена возможность участия всех граждан Украины в выработке новой государственной политики.

Предыдущая цель деятельности политической партии «Фронт Перемен» заключалась в построении сильной страны, которая имеет настоящий суверенитет, в обеспечении лидерских позиций Украины в модернизационных процессах на восточноевропейском пространстве, преобразовании Украины в один из новейших центров интеграционных процессов в Европе, а также в создании политической и управленческой элиты, которая бы отвечала историческим целям страны и обеспечивала ее воссоздание.

Министерство юстиции зарегистрировало изменения в устав «Фронта Перемен». Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Политическая партия «Фронт Перемен» была зарегистрирована в Министерстве юстиции 26 июня 2007 года и внесена в Реестр политических партий под №140.