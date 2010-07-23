Азаров признался: ПР сменила модель власти без изменений Конституции

Премьер-министр Николай АЗАРОВ уверен, что осенью Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не отправит его правительство “реформаторов” в отставку.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Н.АЗАРОВ заявил в интервью газете “Киевский телеграф”, комментируя слухи о том, что осенью глава государства отправит в отставку правительство.

”Это очередной блеф оппозиции”, - сказал Н.АЗАРОВ.

По его убеждению, “нынешняя власть едина в понимании этого, поэтому об отставке реформаторов не может быть и речи”.

В то же время, Н.АЗАРОВ заявил, что “власть должна быть сосредоточена в одних руках”.

“Поэтому я выступаю за сильную президентскую республику, в которой парламент, безусловно, имеет важные контрольные и законодательные полномочия”, - отметил премьер.

По его словам, “сегодня мы, по сути, даже не внося изменений в Конституцию, эту модель власти и реализуем”.

“Что же касается разных сплетен по поводу раскола, каких-то недоразумений в нашей команде, то могу ответственно заявить: никакого раскола нет. Есть отдельные вопросы, по поводу которых возникают дискуссии. Это естественно», - считает Н.АЗАРОВ.

В то же время, констатировал он, “мы никогда свои личные амбиции не выносим на суд публики; пытаемся не допустить, чтобы субъективные амбиции играли какую-то роль в политике”.

Премьер-министру досадно, что “отдельные наши товарищи иногда позволяют себе делать эмоциональные заявления”. “Это дает почву для появления каких-то бульварных провокаций: оппозиция начинает строить какие-то предположения. Это действительно мешает спокойно работать. От каждого члена нашей команды требуется взвешенность, рассудительность, спокойствие, выдержка и умение сдерживать свои эмоции. Никакого раскола в команде в ближайшие годы не будет. И не будет никаких поражений”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО 22 июля заявил о возможности осенью или отставки премьер-министра Украины Н.АЗАРОВА, или смены половины состава правительства.

"Это сейчас самая большая интрига - конфликт внутри Партии регионов. В отношении правительства есть два сценария: полная отставка или смена половины министров", - сказал вице-спикер.