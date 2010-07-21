Азаров назначил ответственных за борьбу с коррупцией

Правительство не будет делать пиар-кампании на борьбе с коррупцией. В то же время руководители всех министерств и ведомств будут нести персональную ответственность за неэффективную антикоррупционную деятельность. Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил сегодня во время заседания правительства, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций секретариата КМУ.

Азаров рассказал правительственным чиновникам, что Президент Виктор Янукович во время вчерашней рабочей встречи обратил особенное внимание на необходимость настойчивой, бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

"Вынужден еще раз обратиться к членам правительства, руководителям министерств и ведомств с предупреждением: мы борьбу с коррупцией не делаем кампанией, пиаром. Однако, крайне принципиально будем оценивать: кто и как в сфере своей ответственности внедряет антикоррупционные заслоны", - заявил Азаров.