ВР назначила Яцубу министром регионального развития и строительства

Верховная Рада Украины назначила Владимира ЯЦУБУ министром регионального развития и строительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 253 из 265 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Справка УНИАН. В.ЯЦУБА в 1995-1998 гг. занимал должность первого заместителя главы Администрации Президента, в 1998-2000 гг. был первым заместителем министра Кабинета Министров Украины, в 2001-2003 гг. - был государственным секретарем Кабмина, а позже - министром Кабинета Министров Украины.

Кроме того, В.ЯЦУБА возглавлял Днепропетровскую областную госадминистрацию в 2003-2004 годах, а с октября 2006 г. был советником премьер-министра Украины, секретарем Совета развития регионов.