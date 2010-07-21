Луценко расшифровал «волны активности» СБУ в деле киевской власти

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО уверен в наличии оснований для привлечения к ответственности мера Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом он заявил в интервью «Газете по-киевски».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, большинство открытых дел по факту коррупции в киевской власти, которые сейчас ведет СБУ, основываются на материалах столичной милиции времен ЯРЕМЫ (бывшего начальника Главного управления МВД в Киеве Виталия ЯРЕМЫ – УНИАН) в том числе злоупотребления с выделением земли.

«Все то, что собрала милиция в мое время и передала в городскую прокуратуру, было похоронено, теперь оттуда вытребовано СБУ и предъявлено. Возникает вопрос: будут ли эти дела доведены до конца. Я в это не верю. Возможно, какие-то исполнители и пострадают, но организаторы – вряд ли», – считает Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, «первая активность СБУ была, когда не хотели писать заявления об уходе Денис БАСС и еще ряд чиновников. Сначала они считали, что не будут увольняться, но пришел ПОПОВ, им напомнили старые дела, подняли дела и они ушли. С дальнейшим расследованием же - молчок. Потом встал вопрос по секретарю Киевсовета – заговорили о возможности назначения КЛИЧКО, потом руководителя фракции «регионалов» в Киевсовете ОМЕЛЬЯНЕНКО. ДОВГИЙ тоже не захотел писать заявление. Потому активизировали все дела, что касались его и подчиненных. Он упорствует. Посмотрим, что будет дальше. Но мое мнение: при ЮЩЕНКО эти дела прикрывали по политическим мотивам, а сейчас их активизируют по тем же причинам. Наказывать высокопоставленных воров ни тогда, ни сегодня команды президентов не собираются».

Ю.ЛУЦЕНКО уверен, что «есть основания привлекать к ответственности высшее руководство КГГА, в том числе и мэра, и его «космическую команду». «А материалы на них были еще перед тем заседанием СНБО, посвященном земельным вопросам, когда у меня возник конфликт с ЧЕРНОВЕЦКИМ. Дальше передали в прокуратуру, и там все зависло. Именно поэтому я выступал за введение альтернативной подследственности. Проще говоря, кто выявил преступление, тот его и расследует и отвечает за конечный результат», – добавил он.