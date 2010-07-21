«Репортеры без границ» советуют Януковичу снять с себя подозрения

Международная организация «Репортеры без границ» призывает Президента Виктора ЯНУКОВИЧА снять с себя подозрения в попытках влиять на средства массовой информации.

Об этом в интервью генеральный секретарь организации Жан-Франсуа ЖУЛЬЯР заявил в интервью газете «Коммерсант».

Отвечая на вопрос, какие предварительные рекомендации организация готова дать украинской власти, Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, Ж.-Ф. ЖУЛЬЯР сказал: «Президенту ЯНУКОВИЧУ мы бы посоветовали четко обозначить свою позицию в вопросах отношений власти и медиа. Он должен давать больше интервью, делать официальные заявления, которые будут иметь большой вес». Руководитель «Репортеров без границ» отметил, что это не значит, что В.ЯНУКОВИЧ должен сам принимать участие в разработке законов, расследованиях, но «символически Президент должен занять сильную позицию и снять с себя все подозрения в попытках влиять на медиа». «Сделать так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что Президент поддерживает свободу слова. Президенту следует уделять больше внимания тем, кто просит его поддержать свободу слова в Украине», - добавил он.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что В.ЯНУКОВИЧ может не прислушаться к этим рекомендациям, Ж.-Ф. ЖУЛЬЯР сказал, что «мы не управляем этой страной и не можем все поменять». «Но, я думаю, Президент ЯНУКОВИЧ должен прислушаться к нашим рекомендациям, если для него важен международный имидж его страны», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 19-21 июля в Украине с первым визитом после избрания нового Президента Украины находится делегация международной организации «Репортеры без границ». За это время генеральный секретарь «Репортеров без границ» Ж.-Ф.ЖУЛЬЯР и руководитель европейского отдела организации Эльза ВИДАЛЬ провели ряд встреч с представителями власти, оппозиции и СМИ, по результатам которых организация планирует составить отчет о ситуации со свободой слова в Украине.