Новый посол Украины приземлился в Шереметьево

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Российской Федерации Владимир ЕЛЬЧЕНКО прибыл в Москву.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, самолет, на котором прилетел В.ЕЛЬЧЕНКО, приземлился в аэропорту «Шереметьево».

Как сообщал УНИАН, 30 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об освобождении В.ЕЛЬЧЕНКО от должности Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене.

2 июля Президент назначил В.ЕЛЬЧЕНКО Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в РФ.

Должность посла Украины в России оставалась вакантной с марта этого года, после того как Константин ГРИЩЕНКО стал министром иностранных дел.