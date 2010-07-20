Янукович отрядил Медведько на проверку письма Кравчука

Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с требованием провести проверку фактов, изложенных в письме первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА относительно использования правоохранительных органов в политических процессах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства взял этот вопрос под личный контроль и поручил генеральному прокурору оперативно доложить о результатах проверки.

Как сообщал УНИАН, Л.КРАВЧУК обратился к В.ЯНУКОВИЧУ с призывом не допустить превращения правоохранительных органов и специальных служб в “инструменты политической игры».

Л.КРАВЧУК считает, что «все более рельефно проступает угроза втягивания этих структур, которые по определению должны стоять на страже права, свобод человека и национальных интересов, в подковерные, непрозрачные и в стратегическом плане вредные процессы”.

Так, по его мнению, решения о задержании СБУ бывшего руководителя Гостаможслужбы Анатолия МАКАРЕНКО, а затем - бывшего заместителя руководителя "Нафтогаза" Игоря ДИДЕНКО выглядят как чрезмерные действия, в которых не было необходимости в интересах расследования соответствующих дел.

Л.КРАВЧУК считает, что «часто действия внутренних органов, которые призваны именно обеспечивать нерушимость закона и прав человека, идут вразрез с этими принципами… Такая линия поведения идет вразрез с направлением, которым следовало наше государство со времени провозглашения независимости: становление и укрепление механизмов гражданского общества и демократии”. Как отметил первый Президент Украины, всегда, даже в непростые годы политических противостояний, оставалась некий предел, который не переходили ни политики, ни правоохранители или сотрудники специальных служб.

Между тем в настоящее время, считает Л.КРАВЧУК, существуют серьезные основания считать, что этот проверенный годами консенсус нарушен политиками или служащими, “которые в угоду своим амбициям - если не по подсказке извне - притягивают в украинскую жизнь чужие для нее элементы».