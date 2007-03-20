Мороз не причисляет Кинаха к ”шестеркам”

Верховная Рада готова поддержать инициативу премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА относительно назначения народного депутата (“Наша Украина”), президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия КИНАХА в исполнительные структуры власти. Об этом сказал в интервью журналистам председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что «Верховная Рада пойдет навстречу такой инициативе, поскольку промышленники, производители, то есть деловые люди, должны иметь возможность влиять не с точки зрения оппозиции на ситуацию в государстве, а с точки зрения присутствия во власти».

Как подчеркнул А.МОРОЗ, такие мощные структуры, как Партия промышленников и предпринимателей Украины и УСПП, не могут быть в оппозиции, они должны быть при власти.

А.МОРОЗ не исключает возможности назначения А.КИНАХА, в частности, и на должность министра экономики. По его словам, есть разные варианты, «как это все будет решаться». А.МОРОЗ опять отметил то, что в оппозиции есть много народных депутатов, которые не хотят быть в оппозиции, которая «в таком составе является своеобразным антуражем для политической деятельности одного лица и никакого отношения к интересам общества не имеет».

Поэтому, по его словам, в сложившейся ситуации «намеки Юлии Владимировны (речь идет о ТИМОШЕНКО – УНИАН) являются нелогичными». «Это нелогичные абсурдные намеки, что эти люди требуют какие-то деньги. Люди солидные, и не могут быть в состоянии, чуть не сказал «шестерок», чтобы водиться за теми, кто отстаивает какой-то свой личный интерес, демонстрируя таким способом свою позицию», - сказал А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ сегодня, 20 марта, заявил, что завтра на заседании Кабмина будет официально объявлено о назначении А.КИНАХА одним из членов Кабинета Министров.

«Я скажу вам так, что Анатолий Кириллович (КИНАХ) согласился быть моим первым заместителем по вопросам осуществления реформ в Украине. А должность мы определим до утра», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

На уточняющий вопрос корреспондента УНИАН, будет ли кто-то смещен с должности, чтобы ее занял А.КИНАХ, премьер ответил: «Будет…».

Вместе с тем источник из близкого окружения А.КИНАХА уточнил УНИАН, что председатель УСПП займет место министра экономики Владимира МАКУХИ.