Балога идет на выборы

“Единый центр” примет участие в местных выборах, назначенных на 31 октября.

Такое решение единогласно одобрено на заседании президиума партии, которое состоялось сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого центра”

«Единый центр» идет на выборы с крепких позиций, которые создавались более двух лет всеми партийцами, во всех регионах страны. Эта избирательная кампания станет точкой отсчета последующей эволюции нашей политической силы», - отметил председатель “Единого центра”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ.

Также на заседании президиума в ряды “Единого центра” были приняты Владимир СКОМОРОВСКИЙ, который в свое время руководил Государственной таможенной службой Украины, и Николай ЛАВРИК, до недавнего времени – глава Сумской областной государственной администрации.