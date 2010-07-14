В Мариуполе нарушителей спокойствия отправляют на уборку пляжей

В г. Мариуполе Донецкой области граждан, совершивших административные правонарушения, привлекают к уборке пляжей. Об этом сообщает сайт «Мариуполь-Экспресс».

В сообщении отмечается, что в настоящее время на работах по уборке пляжных территорий занято 13 человек, совершивших административные нарушения и привлеченных судом к общественным работам.

По словам инженера по благоустройству комбината коммунальных предприятий Дианы ШИЛИНОЙ, основное число привлеченных составляют нарушители правил дорожного движения, среди которых есть и женщины. «В течение четырех часов в день они помогают нашим работникам убирать территории городских пляжей», - сказала Д.ШИЛИНА.

Она отметила, что такой «трудовой десант» - хорошее подспорье работникам пляжей, поскольку теперь ежедневно порядок на городских пляжах наводят до 50 человек.