Янукович предлагает Обаме сохранить стратегическое партнерство
04:49, 14 июля 2010Политика
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Советник привез письмо в Вашингтон
Украина призывает США сохранять отношения стратегического партнерства между двумя странами при любых обстоятельствах, сообщает Радио "Свобода".
Как заявил советник президента Украины по внешней политике Андрей Фиалко, именно об этом говорится в послании Виктора Януковича американскому президенту Бараку Обаме.
Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Фиалко процитировал письмо, в котором говорится, что высокий уровень двусторонних отношений необходимо поддерживать при любой геополитической и внутриполитической ситуации.
Многие американские политики выражали обеспокоенность быстрым сближением Киева с Москвой после прихода Януковича к власти в феврале этого года, замечает "Свобода".
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