Клюев: 4,8 млрд. на ликвидацию наводнения 2008 года просто исчезли

Правительство Украины будет усиленно контролировать сроки и качество выполнения восстановительных работ на территориях, которые пострадали в этом году в результате наводнений.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По его словам, беспрецедентно огромные средства - 4,8 млрд. грн., которые были выделены Западным областям Украины на ликвидацию наводнения в 2008 году и на предотвращение влияния стихии на будущее, фактически исчезли без какой-либо пользы. А.КЛЮЕВ напомнил, что, например, в Черновицкой области за 2 года не был введен в эксплуатацию ни один из мостов.

“Сегодня мы вынуждены ликвидировать последствия не только нынешнего наводнения, но и стихийного бедствия, которое произошло в июле 2008 года. Эти работы, в том числе на мостовом переходе через реку. Прут в районе населенных пунктов Маршинцы-Лунка, планируется завершить во втором квартале следующего года”, - сказал он.

По словам первого вице-премьера, сегодня важно не только ликвидировать последствия последних наводнений, но и создать максимально эффективную систему предотвращения катастрофических последствий стихийных бедствий в будущем. А.КЛЮЕВ сообщил, что правительство на протяжении месяца завершит работу над комплексной программой противопаводковых и противооползневых мероприятий в Черновицкой области на период 2010 - 2015 гг.

Он заявил, что на примере этой области видно, к чему приводит бесхозяйственность - большинство гидротехнических сооружений, которые могли бы позволить минимизировать разрушительное действие наводнения, находятся в неработоспособном состоянии. А.КЛЮЕВ отметил, что благодаря эффективному использованию возможностей гидротехнических сооружений Днепровского каскада удалось свести до минимума последствия наводнения весной этого года.

Первый вице-премьер-министр сообщил, что по поручению правительства во всех регионах Украины, где существует опасность наводнений, начаты детальные проверки состояния гидротехнических сооружений и всей системы водоемов, а также система противопаводковых сооружений, будут определены ответственные за их техническое состояние и возможность оперативного управления в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, будет тщательным образом проверен ход вырубки лесов.

Он проинформировал, что в настоящее время ситуация в Черновицкой области уже стабилизировалась, из всех жилых домов в пострадавших от наводнения районах откачали воду. Однако, по его словам, из-за высокого уровня грунтовых вод остаются подтопленными 163 подвальных помещения, 238 домохозяйств, 208 колодцев.

По словам А.КЛЮЕВА, уже расчищено от ила и мусора больше 11 тыс. метров русел рек и мелиоративных каналов, прокопано свыше 4 километров обводных каналов, расчищаются от мусора дороги и домохозяйства. Продолжаются работы по восстановлению трех разрушенных автомобильных мостов, 41-го поврежденного моста и двух железнодорожных мостов.