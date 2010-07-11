Глава КИУ: на этих выборах все будет хуже, чем было до сих пор

Новый закон "О выборах депутатов Верховной Рады Крыма, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей" принят в интересах действующей власти и тех политических сил, которые входят в правящую коалицию.

Такое мнение выразил председатель Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО в интервью ВВС.

Он обращает внимание на то, что сохранение нормы о выдвижении кандидатов в районные, городские, областные советы и на должность мэров городов лишь местными ячейками партий существенно ограничивает права тех граждан, которые не хотят быть членами партий, но претендуют на вход в местные органы власти.

«Эта норма противоречит Конституции, которая каждому гражданину гарантирует право быть избранным. Это противоречит международным соглашениям, которые подписывала Украина. Мы видим, что это было сделано с четкой политической целью – максимально ограничить участие в выборах конкурентов правящей партии», - считает А.ЧЕРНЕНКО.

Относительно нормы о том, что принимать участие в выборах могут лишь партии, которые на день выборов были зарегистрированы не менее чем 365 дней, по убеждению председателя КВУ, она «очень сильно бьет по местным элитам, местным популярным личностям, которые работали с избирателями не один год, образовывали локальные общественные объединения, но сейчас, фактически, им нужно искать какую-то партийную ячейку, которая их выдвинет в кандидаты».

«На этих выборах все будет выглядеть даже хуже, чем было до сих пор. Потому что партийные списки и дальше будут оставаться закрытыми, их будут формировать партийные лидеры. Ни о каких открытых списках – хотя правящая Партия регионов это провозглашала раньше неоднократно – сейчас речь не идет», - отметил эксперт.

Кроме того, он сообщил, что формирование избирательных комиссий лишь представителями партий, которые представлены в парламенте, «будет означать непропорциональное представительство».

«В территориальных комиссиях это будут представители фракций, которые есть в Верховной Раде сейчас. То есть, это будет означать преимущество политических сил, входящих в правящую коалицию», - пояснил А.ЧЕРНЕНКО.